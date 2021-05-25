疫情警戒期間，大家都待在家，看電視成為一大娛樂選項，連帶綜藝節目的收視數字也明顯攀升，中視《我愛冰冰Show》上週六播出「甜甘蜜甜金曲挑戰賽」受觀眾喜愛，四歲以上平均收視高達2.7，居當日所有節目收視排行第三名，同時也創節目開播2年多來的新高點，整集觸及人數多達160萬6千人。主持人白冰冰得知收視開紅盤，「我比較貪心，以為可以破3，因為節目好看，而且大家都在家，沒有出門一定都看電視，我以為已經要穿比基尼了。」她生日時喊出收視破3就要穿比基尼慶功，目前數字只差一點點，主持群和製作團隊也都會繼續加把勁達成目標。

這集找來鄭進一、楊繡惠、許志豪、陳孟賢、沈建豪、曾治豪、李子森、郭忠祐、吳淑敏、秀蘭瑪雅、安苡葳、蘇宥蓉、杜忻恬、蔡家蓁等藝人，其中秀蘭瑪雅也是節目中的常客，她的美聲更被主持人陽帆稱讚，「每次聽到她的歌聲都非常享受。」這回她選唱〈喜歡你〉一曲，讓人聽到甜進心底，評審導師鄭進一也出口誇獎，「秀蘭瑪雅的歌聲真的沒話講。」另外歌手曾治豪和蔡家蓁選唱〈心愛的〉，這首歌是黃鴻升與卓文萱曾經一起合唱過，當旋律一出就讓觀眾耳熟，為了詮釋甜蜜感，曾治豪也自我修正風格，「我完全沒有油條。」白冰冰也明顯感受到他的轉變，「他已經很收斂。」但評審導師楊繡惠給的評語卻是，「治豪唱的很好，但我很想笑，他很像採花賊。」而這段逗趣內容也成為分眾25至49歲的收視最高點2.29，讓觀眾相當捧場。

《我愛冰冰Show》每週邀請實力派歌手上節目飆歌，經過2年多來的努力，擁有一群忠實的「冰友」支持，而官方YouTube頻道，也深受網友喜愛，單一集的節目最高觀看次數有高達37萬7千次， 足見這類歌唱節目受歡迎的程度。節目每週六晚間8點播出。

(中時 )