鄭仲茵和況明潔近日在三立八點台劇《天之驕女》有許多令人揪心橋段，兩人不僅擅長拍哭戲，還能哭得很唯美，且一掉淚就能揪住觀眾的心，常成該集收視最高點。劇中況明潔終於將藏了30年的祕密說出來，使鄭仲茵和韓宜邦母子相認。不過她們為了拍好這幾場情緒飽滿的戲都吃盡苦頭，有乾眼症的鄭仲茵哭到快虛脫，況明潔則是自虐下跪、賞巴掌，跪到膝蓋的舊傷差點復發，兩人精湛又催淚的演技讓觀眾也跟著掉淚。

劇中鄭仲茵為了喚回躺在病床上的韓宜邦，徒手捶醒昏迷不醒的他，為了能夠真實呈現這一幕，鄭仲茵請工作人員在他的胸口墊了好幾本書，結果鄭仲茵把自己的手捶到腫脹瘀青，韓宜邦對於她如此用力也嚇到：「仲茵姐妳真的好有力餒，還好我有撐住，不然就漏氣了。」有網友看了感觸頗深表示「看到那幕心好揪，想起我當時也是這樣想要捶醒我爸爸的」，也有網友稱讚況明潔「雖然哭到聲嘶力竭但看起來還是好美。」

鄭仲茵因有乾眼症，演哭戲比其他演員辛苦。（三立提供）

鄭仲茵長期被乾眼症困擾，無法說落淚就落淚，因此最害怕的就是哭戲，時常要把自己的情緒醞釀到快窒息的程度才有辦法落淚，且只要得知當天有情緒較重的戲就會遠離人群，一個人在角落搞孤僻來醞釀心情，她表示幾場戲下來真的有讓人虛脫的感覺，但能夠拍攝情緒一次連貫的戲碼其實挺過癮的。

鄭仲茵這次角色受到觀眾喜愛，她本人表示有點受寵若驚，認為角色的設定及劇情的堆疊都很棒，加上對戲的演員對她釋放出滿滿的情緒，自己看了也被深深地牽引與觸動。

同樣受到網友喜愛的還有況明潔飾演的角色，網友還為了她做了許多表情包和哏圖，常讓況明潔看了大笑，對於角色的成功，她除了感謝觀眾網友的支持，還感謝自己能夠創作出一個新的角色，「從一個自私自利，討人厭的第三者慢慢轉型，這中間我下了非常多的功夫，能演出這個角色我是很開心的」。她劇中害鄭仲茵和韓宜邦骨肉分離30年，因此有不少情緒頗重的懺悔戲，像是要一直下跪、哭到喉嚨沙啞、自打巴掌等情節，她透露之前拍其他部戲，因劇情需要乘坐一輛老舊的三輪車衝下山坡，不料騎著三輪車的臨演忽然無法剎車，導致她摔飛出去，膝蓋骨裂傷，因此在這次的戲份中，有較多需下跪的機會就顯得有些吃力。

況明潔劇中向鄭仲茵下跪，跪到舊傷負傷。（三立提供）

況明潔表示，拍哭戲時她從不培養情緒，因為通常沒有那麼多時間，也要把時間都拿來背劇本，她不單只把自己的台詞背下來，還會把對手的台詞以及整場戲的氛圍都記一下。她回憶當年和郭書瑤一起演出八點華劇《愛上巧克力》，當時郭書瑤會因無法在劇本上標註的時間點掉下眼淚而感到沮喪與挫折，況明潔就跟她分享自己從不要求一定要照著劇本寫的時間點落淚，只要看著對手的眼睛，接收到對方表達的情緒，反而能自然呈現當下氛圍，也更能真情流露，感動觀眾的心。

(中時 )