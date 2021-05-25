大陸女星楊冪靠戲劇起家，演出多部著名電視劇，楊冪接連以《仙劍奇俠傳三》、《宮》、《古劍奇譚》、《三生三世十里桃花》等戲爆紅，讓她再攀演藝事業高峰，也讓楊冪擁超夯人氣，而近期忙拍戲的楊冪，則被陸媒直擊，她現身劇組準備要上工拍戲，只見野生楊冪辣穿中空裝、解放小蠻腰，但楊冪卻因為瘦到皮包骨，反而還要邊走邊拉褲子。

34歲楊冪近期忙拍《愛的二八定律》，她在劇中飾演律師，和小8歲的許凱搭檔共譜戀曲，而陸媒今（25日）就曬出野生楊冪照，只見楊冪下車準備進劇組拍戲，她身穿黑色短版小背心、牛仔五分褲，外頭再披長板格紋襯衫，腳踩帆布鞋，穿搭輕鬆有型。

楊冪太瘦了，邊走邊拉褲。（圖／取材自新浪娛樂）

楊冪辣穿中空裝，青春又不失健康美，而她解放小蠻腰，一雙長腿更是細如竹竿，同時，卻有眼尖網友發現，楊冪因為太瘦了，讓她不得不邊走邊拉褲子，以防褲子往下掉，楊冪瘦到皮包骨，纖細身材讓外界都看傻眼。

其實楊冪在月初時，才被曬出拍完戲的下班照，當時楊冪換下幹練的律師戲服，穿上白色小背心、藍色牛仔熱褲，頭戴藍色鴨舌帽並再搭上一件長板襯衫，整體穿搭相當俏麗又性感，身材很有料的楊冪走路時，豐滿美胸狂晃，而她一雙纖細鳥仔腳更是被看光，褲子短到讓美臀隱約露出來，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

楊冪日前被曬拍完戲的下班照，好身材全都露。（圖／取材自楊冪女朋友微博）

(中時新聞網)