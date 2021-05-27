小蠻（王承嫣）與老公邵翔去年登記結婚，小蠻已有身孕7個月，經常會在個人社群網站分享孕婦日常生活點滴，日前因為懷孕期能不能吃冰一事，遭到網友用私訊情緒勒索，對懷孕7的月的小蠻說：「沒關係，妳孩子生出來妳就知道。」令小蠻生直呼回應：「可以不要訊息我嗎？因為我不收這些情緒。」

昨（26日）小蠻在個人IG對於此事的回應：「可以不用一直私訊我，說喝冰的小孩氣管會變差，因為我不相信，不要傳給我這些訊息，因為我不想去看，也不要用一種語氣說『沒關係，妳孩子生出來妳就知道。』你可以用這些情緒去威脅妳身邊的朋友，但我不收這些情緒。」對於這些訊息感到相當無奈、反感，並對此事件回應：「我的寶寶很健康。」

小蠻在懷孕期間經常和粉絲互動分享懷孕狀態，日前她分享在懷孕期，肚子每天都感覺在急速生長，呼吸越來越喘，肋骨被踹的好痛，還有膀胱很痠痛！更自嘲，現在自己走路的時候，像是企鵝一樣，雙腳開開的，她坦言，懷孕期間所經歷的一切，真是太不可思議了！

許多網友在底下留言回應：「我孕期天天喝冰的、吃冰棒！」、「小孩沒生過病、好期待寶寶！光想就很可愛！」、「媽開心真的最重要！我當初也是吃冰吃到生完全沒問題呀」、「也有人也說懷孕不可以養貓 都是迷信呀」、「現在這夏天真的很需要一杯冰的飲品好不好」、「辛苦了唷！漂亮媽咪！」、「想吃什麼就什麼，心情好最棒！」

(中時新聞網)