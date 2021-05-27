本土疫情一再延燒，曾召開該機師協調會、討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲，被外界質疑是此次疫情升溫的禍首，神隱12天後的她昨(26)日終於在政論節目上露面，大談台灣防疫議題。畫面曝光後，有不少網友更加火大，湧入范雲臉書留言開批，「死了這麼多人 你還敢出來政論節目，到底要不要臉？」、「好意思嗎，怎麼都不關心一下疫情」、「哪一招啊？轉移話題，模糊焦點？」

范雲26日上政論節目《台灣向前行》，並表示不解為何以藍營為首的政治人物不約而同在這個時候提倡2件事，分別是買大陸疫苗、開放地方政府買疫苗，蔡總統也說是跟原廠買，現在開放縣市買的話，那出問題要告原廠還是代理商?且為什麼大陸在這個時候介入大概有政治目的，「黃鼠狼給雞拜年」。

范雲建議，台灣民眾這個時候不要去想太多，應該做好「三個不要」，分別是心不要亂、不要出門、更不要亂傳謠言，一切以指揮中心為主，就能挺過這次疫情。

該節目影片曝光後，許多網友紛紛湧入范雲臉書留言開批，「3+11的戰犯」、「良心就請辭職下台謝罪」、「疫苗跟代理商買出問題誰負責?我看你3+11也沒負責阿」、「還有話說阿？」、「不敢回覆只敢上政論節目」、「出來打球啊」、「看看你的傑作，躲起來幹嘛」、「請出來面對好嗎？民進黨會給妳機會的」、「請你這位3+11趕快下台，還有臉上節目」、「一句道歉很難嗎？」

網友留言。(取自范雲臉書)

網友留言。(取自范雲臉書)

(中時新聞網)