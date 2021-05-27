延燒12日的玉山事業區第52林班杜鵑營地林火已於今(27)早上熄滅，林務局總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災，然而已造成大水窟森林延燒超過70公頃，林務局表示，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

5月16日清晨5時許，林務局嘉義林區管理處獲報位處海拔3200公尺之玉山國家公園所屬杜鵑營地發生林火，隨即動員集結，並請求空勤總隊載運第一批人員抵達火場進行搶救，由於該區域為荖濃溪及其支流所切割形成之陡峭谷地，人員無法接近火點；加以森林林相以臺灣二葉松、鐵杉、臺灣冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，且地表累積厚實松針落葉層燃料，火勢延燒快速，搶救極為困難且危險。

林務局表示，本次玉山林火火場位於海拔3200公尺高山，步行抵達需耗時3日，且缺乏水源，經內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次、UH-60、CH-47等直升機83架次；另投水161噸，最終雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，耗費無數有形、無形成本。

林務局指出，本次林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，嚴重傷害臺灣珍貴森林資源及生態，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負之刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦，林務局將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

(中時 )