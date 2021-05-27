威廉直播時秀出愛貓。（TVBS提供）

威廉直播時想念主持搭檔風田跟朵拉。（TVBS提供）

國內疫情持續升溫，TVBS外景節目《食尚玩家》停錄後，主持人紛紛開啟直播，陪觀眾一起聊天看節目。威廉近日在直播中分享居家防疫生活，女友卓君澤（卓卓）也在鏡頭外和粉絲互動，除了曬出兩人一同養的貓咪「二筒」，還爆料威廉在家都跟廢物一樣，讓威廉不禁反駁：「我都有做家事好嗎！」時不時鬥嘴閃瞎觀眾。

有網友反應直播卡頻，卓卓則問威廉「你是不是又沒繳電話費了？」說到電話費，卓卓忍不住唸：「你每次都很兇的叫我幫你繳電話費，明明很簡單按幾個鍵就可以了，根本生活白痴。」還爆料威廉嫌自己不溫柔但其實對她超兇！威廉笑問卓卓是不是在抱怨？卓卓緩頰：「沒有啦你超棒！現在都會摺衣服，把內褲摺得超好。」

威廉在直播中先是跟粉絲分享自己的防疫日程，早上起床看NBA，中午就叫外賣或是女友下廚，下午則會到陽台曬太陽、健身，並自豪自己都在打掃家裡，前兩天甚至剪了人工草皮布置空間，笑說：「我們還有在家裡陽台烤肉，防疫也要過得很有儀式感。」最近也挑戰自己下廚，做了鮭魚牛肉炒飯及法式吐司，要好好照顧女友的胃。

直播時威廉大啖牛肉麵及水餃，職業病發作開始仔細講解口感，儼然變成專業吃播，不過講到一半他突然有感而發，表示不習慣講口感時身旁沒有搭檔風田跟朵拉，並打趣補充缺了風田其實還好，因為他話比較少，但朵拉廢話很多，沒有她影響蠻大。威廉還說：「雖然朵拉口感講的很好，但我之後想要限制她只能講三句！」惹得卓卓哈哈大笑。《食尚玩家》與觀眾一起居家防疫，在《食尚玩家》YouTube頻道，將不定時有主持人驚喜直播！

(中時 )