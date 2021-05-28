本土確診15日起暴增至今，未見緩解，不只第一線警消、醫護壓力爆棚，負責清消的消毒人員也忙翻，一名自稱從事消毒行業的網友上網吐露心聲，希望確診、匡列以及有熱區旅遊史的人能自主隔離14天，不要再趴趴走擴散疫情了。

一名男子在臉書社團《爆怨2公社》投稿，內文透露他是一名消毒人員，因應大量的本土確診出現，每天都為了替環境清消忙得不可開交，日日穿著厚重的全套防護衣來回室內戶外，但不管多累多熱他都咬牙忍下。

該網友說，工作空檔要吃飯時也得躲躲藏藏，深怕一個不小心就被人檢舉吃上罰單，還有部分壓力來自於周邊的人，非但不替這行業給予支持，還怕他帶回病毒，該網友無奈寫下，「不是討拍，只是希望大家有同理心，確診、匡列、旅遊史的人乖乖在家14天很難嗎？你們不累我很累......。」

文章曝光後，不少網友看了心疼，紛紛留言回應，「辛苦了」、「謝謝有你們，希望疫情快點結束」、「請您們也要保護好自身健康」、「我就問，你各位在這時候還去旅遊的，是在為去遊地府做準備嗎？」

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(中時新聞網)