民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇。(取自陳思宇臉書)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，15萬劑莫德納疫苗將於28日抵台，更透露今年疫苗數量已足夠，2022年擬加購莫德納「次世代」疫苗，此言一出引發熱議。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨(27日)在臉書質疑，「跟韓國1億多劑相比，卻還是冰山一角，連零頭都追不上，疫苗何時再來？我們何時能打到？」

陳思宇27日在臉書寫下，「民進黨要民眾相信，吃萊豬、買軍火都是為了拉美反共，一直以來的大內宣告訴我們『有史以來台美關係最好的一刻』，結果在最需要疫苗的時刻，並沒有立即獲得能美國的支援。在世界最需要台灣的晶片時，我們曾經喊過晶片換疫苗，沒想到韓國已經搶先實現」。

陳思宇說明，今年四月韓國才剛經第四波新冠肺炎的疫情爆發，近期卻搶購到將近1.92億的疫苗數，依照韓國的人口數，每人打完兩劑都還有剩餘，韓國預計在11月前完成七成人口的疫苗施打。

因此陳思宇說，「每次韓國跟台灣在棒球比賽中，我們總是喊著真的好想贏韓國，在疫苗策略上，這次我們連尾燈都看不見」、「民進黨政府不要跟我說你訂到了，請告訴我哪天拿到」。對此有網友留言表示，「何時能給一線人員打才是重點，辛苦妳了」、「15萬塞牙縫都不夠，只能說沒魚蝦也好」、「現在就是在等國產疫苗，民進黨在盤算什麼大家嘛都知道」，也有人認為其實急難時期，湊湊數量也不錯。

(中時新聞網)