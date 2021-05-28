臉書網友留言。（圖／取自臉書「不演了新聞台」）

臉書網友留言。（圖／取自臉書「不演了新聞台」）

本土疫情不斷擴大，至今已累積59死。針對上海、江蘇民間機構有意捐贈台灣新冠肺炎疫苗，衛福部部長陳時中表示：「他們沒在打的我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」此話引爆網路怒火，網友痛罵陳「你到底什麼東西？你代表全台灣人發言？」認為他沒興趣不代表台灣人沒興趣，他沒資格把自己的意見無限上綱成全台灣的意見。

近日有不少縣市首長呼籲中央開放地方政府自購疫苗，先前上海復星醫藥也表示願向台販售輝瑞BNT疫苗，26日大陸國台辦進一步指出，已有民間機構表示願向台灣捐贈疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願」。對此，陳時中在記者會上回應：「他們沒在打的我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」

此話在台灣疫情嚴峻的之際，迅速引爆網路怒火。由媒體人朱凱翔創辦的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」26日發文表示：「陳時中已經不適任這個指揮官，沒有人應該死於你的政治意識型態。」此文獲得近3000個讚、近500則留言與100餘次分享，網友紛紛回應：「你到底什麼東西？你代表全台灣人發言？」「都什麼時候還一直用意識型態治國，為什麼不能把這個沒用的部長換掉？」「他們沒興趣沒差，但是我們台灣人有興趣有差好嗎！他們的意見就代表台灣的意見？這什麼鬼邏輯？這種時刻還在意識鬥爭真的夠了，不然來公投啊！」「為什麼？可以對別人的善意這樣侮辱」、「這種小鼻子小眼睛的講話方式，實在丟台灣人的臉！」

(中時新聞網)