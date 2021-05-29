台南市政府環保局全局動員排班尾隨垃圾收運稽查，5天累計勸導近6000件，另告發239件移送市府衛生局裁處。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

本土疫情持續暴增，全台強制要求倒垃圾也要戴口罩，台南市政府環保局從24日至28日全局動員排班尾隨垃圾收運稽查，5天下來累計勸導近6000件，另告發239件移送市府衛生局裁處。

環保局指出，連續5天動員847人次，共稽查全市37區543線垃圾車收運路線，民眾倒垃圾時有無戴口罩。原本設定以勸導為主，但從26日起配合中央流行疫情指揮中心「外出未戴口罩者一律開罰」的政策，一發現違規者即蒐證開罰。

經統計，隨著疫情緊繃及中央政策趨嚴，民眾配合度也明顯增加，從第一天勸導2000多件，到第5天只剩179件。其中，勸導件數最多的是安南區，其次是永康區、歸仁區。另因政府加強管制力道，從26日起告發移送衛生局裁處的件數也增多，累計5天最多的是安南區，其次歸仁區與永康區。

環保局還說，絕大多數的民眾都了解現階段疫情嚴峻，會戴口罩倒垃圾，只有少數人抱持著「別人都戴口罩，我就不必戴」、「戴口罩太悶」，甚至認為「沒那麼幸運會中獎」等心態，還好經勸導都能立即改善。至於被移送衛生局裁罰的239件個案，全都是拒絕接受勸導者。

稽查人員表示，稽查是基於防疫需求，但是就有少數人不理性、不配合，還有人破口大罵，指「我沒戴口罩不行嗎？你能拿我如何！」也有人作勢要拿垃圾丟人，所幸執行任務時都2人一組，鄉親們也會主持正義，面對這些不理性的行為均蒐證移送，避免與民眾發生衝突。

環保局每天有近900名清潔隊員，穿梭大街小巷收運垃圾及回收物，鑑於這波疫情又急又猛，第一線垃圾收運人員承受極大的風險。一名東區垃圾車收運隊員強調，經稽查人員勸導後，他這條線上的民眾，不僅在倒垃圾已全都會戴口罩，還會互相提醒沒帶口罩會吃3000元、最高1萬5000元罰單。也看到民眾沒戴口罩等垃圾車時，遠遠瞄到有稽查人員都會立即跑回家戴口罩，讓他們的安全感提升許多。

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(中時 )