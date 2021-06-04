回家戴口罩柯文哲喊難 侯友宜：保護自己也保護家人 15:492021/06/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 回家戴口罩柯文哲喊難 侯友宜：保護自己也保護家人。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家戶感染占比近4成，新北市長侯友宜日前呼籲「回家戴口罩」，台北市長柯文哲認為有困難。侯友宜4日指出，回到家沒法保持社交距離，就要把口罩戴起來，這也是中央升級4級警戒的指引。 侯友宜說，因為看到統計數字指出，朋友家人與鄰居感染源站比最多，拜託大家努力做好配合，「困難度確實比較高」，但這項作法可以保護家人也可保護自己，這段時間先堵住家庭的傳播鏈。 國產疫苗疑慮難息 院士：民進黨政府不相信科學 日本124萬劑疫苗赴台 侯友宜：心存感激、雙北一級戰區要統籌分配 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #戴口罩 #保護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本捐124萬AZ疫苗援助台灣 夢多讚「台日是真的好朋友」 09:112021/06/04 娛樂 新北果菜市場攤商無罩抽菸 民眾怕怕 04:102021/06/04 地方新聞 雙北市長超前部署人氣高漲 柯文哲粉專粉絲快速增加 09:502021/06/04 生活 疫情未歇 衛長：就地過端午 04:102021/06/04 財經要聞 陳零九確診 搭檔小賴曝狀況：在家自主隔離中 10:382021/06/04 娛樂 台北長照疫苗開打 新北喊快撥彈藥 04:102021/06/04 焦點要聞 非關買菜 阿SIR上傳統市場宣導防疫 10:252021/06/04 寶島 最美魚販劉心語打完疫苗出現7症狀 曝醫護辛苦內幕「連續17天沒休息」 07:592021/06/04 娛樂 綠點名拿出作為 侯回擊齊心抗疫 04:102021/06/04 焦點要聞 疫情升溫不斷 桃醫、敏盛高風險醫護每周採檢 12:472021/06/04 生活 新莊宏匯廣場再自主停業至6月11日 田倉超市5日先開 12:152021/06/04 生活 生活熱門新聞 大逆轉！彩雲害梅雨到不了台灣？颱風論壇：現在不一樣了 - 生活 文化大學無情潛規則曝光 在校生吐6字全校秒點頭：躲不掉 - 生活 獨家／直擊大巨蛋落下「瀑布」 民眾疑惑問：排水系統呢？ - 生活 台大時雨量209毫米 雷雨彈狂炸！7地方暴雨到晚上 - 生活 彩雲增強又加速！最靠近台灣時刻曝 氣象局：大雨範圍廣時間長 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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