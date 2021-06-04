家戶感染占比近4成，新北市長侯友宜日前呼籲「回家戴口罩」，台北市長柯文哲認為有困難。侯友宜4日指出，回到家沒法保持社交距離，就要把口罩戴起來，這也是中央升級4級警戒的指引。

侯友宜說，因為看到統計數字指出，朋友家人與鄰居感染源站比最多，拜託大家努力做好配合，「困難度確實比較高」，但這項作法可以保護家人也可保護自己，這段時間先堵住家庭的傳播鏈。

(中時 )