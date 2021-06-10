有「最美魚販」稱號的「阿澎」劉心語，日前台北市長柯文哲緊急召集退職醫護支援，二話不說報名加入團隊，未料卻遭刷下，因此被酸民質疑「裝善良為了疫苗」，雖然劉心語毫不在意挨轟，卻讓網紅梓梓看不下去，怒嗆：「不要用你狹隘的眼光看世界」。

梓梓表示劉心語報名退離職醫護人員召集，得經過一連串考試、受訓，才能決定是否適用，可昔沒通過受訓和檢測被刷掉，卻遭質疑「出來騙疫苗、裝善良」，這讓梓梓難掩怒火反問酸民：「如果可以幫的上忙，誰想要被刷掉呢？真的有必要為騙那一劑疫苗這樣的心思嗎？」不懂留言的人又是什麼心態？更強調：「不要用你狹隘的眼光看世界，因為你這麼想，才會覺得別人也是這樣，所以，是你才會這麼做，不是別人。」

梓梓更舉自己曾發文找貓一事為例，因為賞金太少質疑是在刻意炒作，此外更有人看不清楚她寫的文章，就怒斥她沒戴口罩跟白癡一樣，不禁感概：「公眾人物也是凡人，我們發文，一樣是抒發心情、分享生活，請不要總覺得每個人都是在炒作，不是每個人都是這樣的。」

此外，她強調護理人員真的很辛苦，像有個學生是護士，只因為病人確診，接觸到病患的所有醫護人員，都得進行隔離不能回家，呼籲真的可以多關心身邊的人，尤其疫情期間更需要鼓勵，畢竟這段時間最不缺乏就是負面言語。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)