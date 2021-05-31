國內疫情未見趨緩，不僅連日逾百人確診，每日都有死亡案例。林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰表示，以台灣目前狀況，唯有實現群體免疫，且疫苗接種率達70%至80%，盡快施打疫苗才是王道！

吳昌騰昨（30）日於個人臉書粉專《來講兒科急診543-吳昌騰醫師》分析，從台灣過去7天確診平均數來看，5月28日極有可能是最高點，並表示目前台灣確診病例中，重症率為9.3%、急重症率為3.3%、死亡率為1.3%。

吳昌騰認為，以目前的狀況，「要實現群體免疫，疫苗才是正解」，盡快讓國人施打疫苗才是王道。根據研究指出，若疫苗的有效性達80%時，可實現群體免疫，全球、亞洲及歐洲各國接種率則需分別達到78%、72%和82.8%

依照數據推算，吳昌騰說，台灣要形成「疫苗接種後群體免疫」，疫苗接種率需達到70%至80%，但這個目標並不容易，吳昌騰呼籲政府、醫療單位及民眾，大家互相配合，才能度過這次疫情難關。

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(中時新聞網)