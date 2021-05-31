台北市環保局今年3月起至列管場所巡檢空氣品質，查獲特力屋內湖店室內甲醛濃度0.17ppm超過法規標準值，已依法要求業者限期改善並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善將依《室內空氣品質管理法》處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

依環保署公告應符合《室內空氣品質管理法》的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16種類型，北市目前共有340處場所被列管。

環保局全面巡檢列管場所，先以直讀式儀器檢驗管制汙染物濃度，包含一氧化碳、二氧化碳、懸浮微粒（PM10）及甲醛等項目，再針對巡檢濃度超過法規標準值者進行標準檢測，5月查到特力屋內湖店超標。

環保局空噪科長楊梅華表示，特力屋內湖店踏板、園藝工具區室內甲醛濃度達0.17ppm，超過法規標準0.08ppm，後續將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，另外，業者承諾6月底前裝設室內空氣品質自動連續監測設施，加強空品維護。

她指出，甲醛大量且廣泛使用在製作木質合板、木質傢俱、隔版、礦纖天花板、黏著劑、清潔劑等建築裝潢整修的材料中，是室內揮發性有機物質中最常見的逸散汙染物，已被WHO歸類為一級致癌物，且對皮膚及黏膜有刺激性作用。

環保局表示，為確保居家安全，民眾可選購綠建材標章產品及加強室內通風換氣效率，來改善室內甲醛濃度。

(中時 )