本土疫情連環爆，全國提升到第三級警戒，女星Sandy（吳姍儒）配合政策待在家防疫，近日拍了一系列居家雙馬尾素顏照，傳給朋友看後得到「在家關久了瘋掉很正常」的回應，但她還是感到不好意思，足足糾結八、九個小時才PO上網。

Sandy29日透過社群平台上傳4張自拍照，只見她綁著清純的雙馬尾，身穿白色休閒T恤，完全沒有任何妝容的臉龐透出一絲稚氣，時而用手捧臉、插腰賣萌，明眸皓齒的外型十分甜美可愛。她還雀躍的分享與當天收到的大西瓜合照，向大家掛保證：「我短期不會再裝可愛了，這是我這個季度的全額支出。不要罵太大聲拜託，對不起，我就是很認真防疫罷惹（？）」

同時，Sandy透露從小到大都相信「真正的美女就是長頭髮又黑又直」，感嘆自己的自然捲很難以捉摸，尤其在防疫期間，頭髮天生漂亮的女生基本上怎麼拍都很好看，但她就算髮質再好，「看起來都QQQ的，放假在家沒有髮型師的日子，就只能當『神隱少女』好嗎？」

有趣的是，Sandy似乎料到會有網友說她素顏像爸爸吳宗憲，特地在文末開玩笑：「要說我像家父，我也只能微笑。（然後在心裡面罵你）。」果然釣出一堆網友評論：「真的好像憲哥年輕時的樣子」、「跟憲哥是一模一樣」Sandy事後在留言串笑回：「對啊現在留好言的，我心裡都罵過一輪了喔！」

(中時新聞網)