38歲前女F4團員Amy（葉庭蓁）和老公薛敬樺（小薛）結婚13年，育有一個8歲寶貝兒子，但她近日在節目中自揭婚姻出問題，夫妻倆已經長達7、8個月沒親密接觸，離婚協議書甚至已經簽好。

Amy日前上節目《新聞挖挖哇！》透露，從婚前到現在的13年時光，和老公出門約會的次數不超過10，「我的個性是需要情趣和一點點刺激，但是他十幾年來比較沒有情趣，導致我就已經不太想理會他」Amy感嘆還沒結婚時，雖然也不常出門，但老公好歹還會噓寒問暖，哪知道婚後只會命令她做事情，主持人鄭弘儀幽默神回：「交往前是動物，交往後是礦物」引來一陣哄堂大笑。

接著，Amy抱怨老公佔有慾非常強，即便已經事先知道她的行程，還是會拚命連環call，加上行業的不同，老公很難理解演藝圈的工作時間為什麼不能固定，開始懷疑Amy在外面亂搞，拿出離婚協議書要求分開。

種種失和之下，Amy根本不想跟老公有進一步肢體接觸，過著無性生活長達7、8個月，但對她來說反而是好事，因為丈夫比較不會再施壓，也比較能體諒她的生活與工作。

至於離婚協議書，Amy坦言那是夫妻倆吵架時鬧脾氣簽的，目前還沒正式送出，兩人彼此冷靜8個月後，丈夫開始挽回，不過Amy自認個性關係，沒辦法短時間內就馬上回溫，「你一直經年累月下來的時候，我覺得你要付出更雙倍的努力，我才有可能把心思再整個放出來。」

【精華版】上次行房是半年前！女人心死大爆婚姻內幕

(中時新聞網)