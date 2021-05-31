袁艾菲在民視金鐘好戲《日蝕遊戲》中被貴婦團利用，成為「企業家的禮物」，她因利益交換而懷孕，找楚宣陪她一起去醫院墮胎，兩個女人惺惺相惜，在最脆弱的那一刻陪伴著彼此。楚宣表示，拍攝陪袁艾菲去醫院做手術這場戲時，心情真的很低落，尤其手術結束後，她倒一盆熱水給袁艾菲泡腳，兩人光是排戲就落淚，袁艾菲也說劇中楚宣為她仗義執言，連自己都差一點愛上她了。

袁艾菲表示，她飾演的何沛容是有祕密跟故事的人，做了很驚人的事情，角色其實很暗黑孤單，坦言到現在還很心疼沛容，演出時都很想伸出援手，抱一抱她。她自己收看第二集時，拍攝的點滴湧上心頭，也跟著角色沛容的遭遇一起落淚。

楚宣很開心在《日蝕遊戲》中和袁艾菲合作，除了拍戲以外，兩人私底下也成為會聯繫的好姊妹。楚宣說她收到觀眾留言，要她硬起來不要深陷了，她則預告，本周日完結篇，她跟袁艾菲的角色有很大的轉折，並感嘆只有3集真的太少了，期待有第二季的發展。

而劇中飾演袁艾菲老公的蔡力允，角色個性沈默寡言，跟太太都屬於上流圈中的執行者，就像韓劇《上流戰爭》裡的朱丹泰及千書眞一樣「貌合神離」，但私底下都有各自的故事，蔡力允笑說自己做好被觀眾討厭的準備。

(中時 )