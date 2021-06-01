新北市雙和醫院昨天（5/31）傳出一名62歲確診男子，情緒失控持水果刀砍傷3名負壓隔離病房的護理師，該院醫護人員透露，有2人被砍到氣胸、腹部受傷，另一人更慘，右手韌帶、神經都被砍斷，護理師生涯恐因此全毀。對此，北巿聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，請政府嚴懲重罰砍傷醫護的確診男，不要只會呼籲配合醫護。

臉書粉專「靠北護理師」的IG限時動態PO出雙和醫院的醫護同仁私訊，指出右手被砍的護理師年紀才20幾歲，是剛畢業工作沒幾年的學妹，「右手就這樣被一個垃圾毀了，身上還有多處刀傷，要同仁以後怎麼繼續回到職場上。」讓醫護感嘆，現在不只要防病毒，還要防病人。

胸腔科醫師蘇一峰看到此事件後也在臉書發文，請政府嚴懲重罰攻擊醫護，或者不配合住院隔離的確診病人，光是呼籲配合醫護真的不夠，「在前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！」

對此，網友紛紛留言：「支持重罰，並公告個資於各家醫療機構，避免下次哪個倒霉醫護人員要挨刀」、「看了新聞真的感到憤怒與心疼，醫護人員已經夠累了，還要被攻擊刺傷」、「拜託嚴懲！每天上班都擔心自己會不會死於非命」；但也有人表示「到時候可能又因為精神病問題，而沒有受到任何懲處」。

胸腔科醫師蘇一峰呼籲政府嚴懲重罰攻擊醫護的病人。（翻攝自 蘇一峰臉書）

被砍的3名護理師目前傷勢如何？雙和醫院表示，受傷的三位護理師中，有兩位傷勢較嚴重，院方昨日已緊急進行手術，目前住院休養中，但護理師心理受到很大的創傷，院方正積極進行關懷及心理治療，並表示針對本次醫療暴力事件，嚴厲譴責，也已依法辦理，請大家一起為全國醫護加油。

(中時新聞網)