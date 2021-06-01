台南王姓男子前年就讀大學時，曾與同校的賴姓女子交往後來對方提分手，去年元旦他買2桶汽油到賴女居住的大學女生宿舍縱火，所幸自動警報設備啟動，學生迅速逃離未釀死傷，最高法院斥責他犯行惡劣，依殺人未遂罪判囚5年定讞。

王男因賴女拒絕再與他交往而心生怨恨，去年1月1日凌晨他想起與賴女分手一事心情特別低落，竟到加油站買汽油分裝在2個塑膠桶中，再開車到賴女居住的宿舍，將汽油桶放在大樓1樓鐵門出入口處，用打火機點燃後駕車離去。

火勢延燒致該大樓1樓中庭處及大樓2至5樓陽臺外遮雨棚著火燃燒，1至3樓女生宿舍之1樓鐵門西端受燒嚴重變色，該大樓所設自動警報設備有啟動，驚醒大部分學生及住戶，多名住戶使用滅火器及室內消防栓進行滅火，將火勢迅速撲滅，才未釀成死亡。

歷審考量王男未能理性處理糾紛，僅因對前女友分手一事心生不滿，便基於縱使發生人員死亡結果，涉犯不確定殺人故意而放火，並因此造成社會公安危險，犯罪情節及惡性均重大，但考量他已賠償火災損失，判刑5年，上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )