裕隆(2201)目前台灣旗下品牌車用晶片供應至7月無虞。加上大陸車市今年回復成長，公司隨著大陸轉投資事業貢獻可望比去年同期成長，法人看好第二季獲利相較第一季仍有撐，上半年營運比去年同期大增挹注下，今年獲利比去年成長可期。

裕隆日前舉行線上法說會，展望今年，公司表示，受台灣疫情升級影響，因此短期整體車市、旗下品牌銷量恐受影響。公司車用晶片部分，無論日產、納智捷，目前庫存可供應至7月無虞。

全年來看，裕隆表示，第一季台灣車市熱絡，第二季起有待觀察疫情變化，暫時維持對台灣、中國今年車市展望看法，並未下修，裕隆預估台灣汽車總銷量將年減3.8%，約42.7萬輛，今年中國車市規模則預估2630萬台，年增3.9%。

今年大陸車市看增；裕隆在中國轉投資事業方面，近年持續針對體質不佳的企業進行淘汰、去蕪存菁，相信未來獲利貢獻較穩健。

展望第二季，法人認為，雖台灣地區業績短期恐受疫情衝擊，但在中國車市續強帶動轉投資事業挹注，裕隆第二季獲利仍具一定之水準，且將比去年同期的低基期持續明顯增長。另外，裕隆指出，隨營運體質轉好、獲利趨穩，明年現金配息率有望回到40~50%之間。

台灣納智捷也將持續推出符合消費者需求的車款；因應短期車市受到本土疫情影響，裕隆旗下納智捷6月限時推出「疫起防疫大禮包」優惠方案，購車即享SHARP AIoT智慧空氣清淨機(價值17,900元) 、再送2萬元保險抵用金(新車乙式以上車體險) 、1萬元旅遊金，同步再享免費升級「PM2.5健康對策濾網」、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務；並提供LUXGEN GO預約專人到府取還車等服務。

營運表現方面，受惠日產及納智捷銷量皆較去年同期成長，轉投資華創費用減少，及轉投資貢獻增溫，裕隆第一季合併營收204.71億元，季減13.3%、年增18.64%；毛利率29.19%，季增12.47個百分點、年增0.32個百分點；稅後淨利13.58億元，季增10.32%、年增589.34%，EPS 1.39元，優於上季的1.26元，也較去年同期的0.2元大幅成長。

(時報資訊)