6月14日端午節連假即將到來，不過國光客運企業工會理事長楊榮德表示，往年端午連假每天營收至少1200萬元，去年疫情風暴後國人多改開自用小客車，連假第1天國五狂塞32小時，每日平均營收大砍1／3，只剩下約800萬；今年三級疫情警戒情況下，「讓人不敢想像可能只剩下寥寥無幾零頭數字。」

主管機關每逢連假祭出優惠票價85折補貼，鼓勵民眾搭乘長途客運，今年端午連假預售票從5月13日開始預售，偏偏隔天也就是5月13日台灣本土確診病例增加29例，自此疫情一路飆高，沒有降回兩位數。楊榮德表示，三級疫情警戒延長2周，上周末（5月29日）已將此項優惠票價85折補貼緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定，盡量減少人員流動。但往年端午連假第1天可以賣出1萬張以上預售票，今年只剩下1千張出頭，雪崩式銳減9成，很可能實際搭乘人數還會再下調。

楊榮德表示，過去半個月，各縣市通報案例不斷攀升，確診者足跡涉及客運班車愈來愈多，客運公司全面加強清潔消毒以及提供第一線駕駛防護面罩，提升防疫工作並繼續堅守崗位。這也證明，長途客運是維繫社會正常運作的「準公共事業」，票價讓民眾負擔得起，是庶民百姓南來北往的重要交通工具。

楊榮德說，客運發車大砍5成以上，第一線駕駛沒有車趟可以跑，公司不得不鼓勵鼓勵員工特休或留職停薪。「不少第一線職業駕駛都有經濟壓力，最讓人擔心的是，客運業長期以來嚴重缺工，此波疫情洗牌後，萬一客運駕駛大幅外流至收入相對更高的聯結車或貨運車，即使日後恢復人員流動，客運公司也發不出原訂班表！」楊榮德呼籲主管機關必須正視此一結構性問題。

楊榮德對政府喊話：「紓困要快，客運業亟需救命錢！」盼除比照去年紓困方案，依車輛數給營運補貼，因應提升三級疫情警戒，加碼直接補貼客運業駕駛薪資，由客運公司配合檢附轉帳員工帳戶收據證明；更重要的是讓客運業第一線駕駛可以優先接種疫苗。

(旺報 )