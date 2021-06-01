衛福部上周宣布採購未通過二期驗證的國產高端疫苗500萬劑，引發朝野立委質疑「背後有人炒股」。周一高端股票跳水跌停，下午蔡總統立刻出面表示「已清查內部，沒炒股」。台北市長兼民眾黨黨主席柯文哲今痛批，新冠肺炎死亡人數超過百人，也沒看過蔡總統開記者會，昨天高端股票一跌停，她就開記者會。而據統計，柯文哲這2天聲量再度暴漲。

蔡總統昨(5月31日)表示，關於政府採購國產疫苗遭外界質疑，其實相關財產申報都公開透明，政府也做內部清查，政務人員沒有炒股問題，若有質疑，請提出證據，都會依法嚴查。

而柯文哲今天則表示，到現在為止，新冠肺炎死亡人數已超過百位，也沒看過蔡總統開記者會，「昨天高端股票一跌停，蔡總統就開記者會」，中央應要思考，政府優先項目是什麼。

柯文哲與蔡英文，就國產疫苗展開攻防，網路聲量圖。(圖/翻攝自QuickseeK快析輿情資料庫 臉書)

《TPOC台灣議題研究中心》透過 「QuickseeK快析輿情資料庫」分析，「高端炒股」與柯文哲網路聲量發現，有關國產疫苗的討論成分：蔡總統直播前「炒股」比例原本占比13.2%，澄清之後占比提高為34.8%。《TPOC台灣議題研究中心》進一步指出，柯文哲於1日防疫記者會上一句:「高端疫苗股票跌停，蔡英文就出現了」，讓國產疫苗再度掀起討論，兩天累計聲量近3萬筆，讓網友直呼「阿伯，你看出事了吧」。

【阿伯出事了啦！】 面對疫苗，蔡總統於5/31傍晚親上火線，澄清並且強調「政務人員沒有炒股問題」。 有關國產疫苗的討論成分：蔡總統直播前「炒股」比例原本占比13.2%，澄清之後占比提高為34.8%。 柯文哲於6/1防疫記者會上一句:「高端疫... 由 QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2021年6月1日 星期二

(中時新聞網)