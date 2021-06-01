台灣水情嚴峻，但這波滯留鋒帶來的豐沛雨水，讓全台水庫進補不少，其中位在台中的石岡壩水庫蓄水量更是狂升73.34%，成為最大贏家，為此石岡壩水庫在31日還開啟水門調節水位。

水利署指出，連日來的豪大雨，為全台灣水庫挹注了1億3600萬噸水量，是全台灣將近10天的用水量，也終於讓中南部水情能喘口氣。

根據水利署「台灣水庫即時水情」資料，其中位在大甲溪上游的石岡壩水庫蓄水率更是一口氣上升了73.34%，有效蓄水量來到79.4%、118.62萬立方公尺。

石岡壩管理中心指出，由於大甲溪上游水庫處於溢流狀態，因此石岡壩從30日晚間8點起，開啟2道水門，進行調節性放水，直到31日依舊持續排洪，出水量達到300cms。

而北部翡翠水庫也來到64%，石門水庫也從一周前的8.6%，回復至目前的14.2%，中部日月潭、霧社水庫水量也大幅增加，目前蓄水量為29.4%與33%，相較幾天前蓄水量也都上升了4%、14.6%。

(中時新聞網)