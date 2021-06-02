【愛傳媒陳念初專欄】每天下午兩點，疫情中心指揮官陳時中向國人報告每天本土案例多少？境外案例多少？校正回歸多少？還有一個數字，那就是今天有多少台灣民眾因疫情而死亡。

5月29日這天，死亡人數創新高，「今天又新增21人死亡，其中男性13例，女性8例」，當指揮官陳時中說明這個數字時，我其實心裡是難過的，死亡人數很快就要破百了，想想如果這是一場災難，奪走了台灣九十九條人命，死亡名單中大部分都是家中的長者，依疫情防治規定，一定很快進行火化，家人想再抱抱的機會都沒有，人性裡這是非常痛苦的安排，這世界何時變得如此冰冷？台灣是一個有人情味的地方，但此時，空氣好冰冷，數字好無情。

當台灣新冠肺炎死亡人數超過ＳＡＲＳ死亡人數七十三人時，老實說，這是台灣公衛上的一次挫敗，應該要有人為這個破口負責才對，即使沒有看到任何人負起責任，也應該對近百的死亡人數，表達一點難過之意，在說這些冰冷數字時，應該加一點內心不捨的情感才對，畢竟，這些因疫情死亡的台灣人民，是非常無辜的，是病毒肆虐下的犧牲者。

陳時中二度哽咽，是為了警察陸續確診有感而發，他重批仍有人不戴口罩八大行業偷偷營業，是加重社會負擔，應好好檢討。

陳時中應該想想這近百死亡的家屬，總共有數百人甚至上千人的活者，面臨生離死別的椎心之痛，每一次唸出最新死亡人數時，都應該想想，對新增死者的家屬而言，情何以堪？

我曾是一位新聞人，即使看過非常多的新聞事件，但這次的疫情，我心情是複雜的，我家裡有兩位老人家，爸爸在安養院，當疫情開始時，安養中心就限制家屬探視，已經很久沒去看他了，也不知他過得好不好？

媽媽一星期洗腎三次，我陪伴她不得不到醫院去，她八十歲了，醫院有詢問是否要打疫苗？她不怕嗎？老人家碰到這次疫情，每個人都提心吊膽，但誰會碰上？真的不知道。

老人家是家裡的寶，這次疫情奪走了許多年長者的生命，對一個家庭而言，失去家人的痛，需要長時間的療傷。如果是年輕人染病而死亡，我相信白髮人送黑髮人的揪心，也會讓人動容。

或許，政府會在死亡人數更激增之後，才會停歇思考，我們有責任守護每一條生命，儘速讓疫苗全部到位。

最後，我想提醒陳時中部長，當破百死亡人數後，請更微觀這些死亡的台灣人民與周遭的家屬，當唸新增死亡人數時，也許代政府向民眾說一聲抱歉也好，防疫不僅是作戰，還要撫慰人心，不是嗎？

沒有人願意染疫，染疫後死亡，不管他（她）是誰？不管他（她）為何會染疫？都是台灣2021年的一場悲劇。

今年2月21日美國新冠病毒死亡人數超過50萬，等於兩次世界大戰與越戰死亡的總和，美國總統拜登對全國發表講話時說，『這是一個令人心碎的里程碑⋯⋯作為一個國家，「我們無法接受如此殘酷的命運。」

台灣去年防疫成功，今年五月卻出現防疫破口，死亡人數還在增加中，5/29日這一天21人死亡，這是一個悲傷的數字。99人死亡，沒有送行者故事，沒有傷心里程碑，給一點哀傷配樂總行。

蔡總統發表談話的最佳時機，並不是我們國家隊如何對抗病毒，或是我們的疫苗何時會來，而是人民面對恐慌之際，人民經歷心碎的里程碑之際，用同理心一起走過困局，當這麼多人及單位願意協助疫苗的取得，政府防疫指揮中心若仍堅持本位思考及複雜流程，與人民的情感是背道而馳的，疫苗不足絕非只是在野黨的政治攻防，而是人民的真實感受。

在確診數及死亡人數不斷攀升後，除了防疫指揮中心公布冰冷數字外，伴隨疫情數據的政治與文化領導，需要更高層級的思考與跨部門整合，面對病毒及病毒延伸出來的各種效應，已非公衛專家能單獨完成，專業盲點在陳時中身上已經發現，他的階段性任務已完成，該是更高層級接手的時刻了。

筆者認為不是陳建仁，而應該就是賴清德，延續五年前台南大地震救災時的形象，副總統身份轉身後的賴清德，防疫這一戰，也決定了他未來的政治命運。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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(中時新聞網)