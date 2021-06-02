本土疫情持續延燒，全台三級警戒延長到6月14日，民眾只要外出就必須全程配戴口罩，否則將會被罰3000至1萬5000元罰鍰。但最近一名網友卻遇到難題，他在捷運站上廁所時，口罩竟意外掉進馬桶內，還沾到排泄物，讓他戴也不是、不戴也不是，感到相當崩潰，只好上網求助。

這名網友在PTT上發文，表示自己在捷運木柵線某車站上廁所，原本想說透一下氣，沒想到卻不小心把口罩掉進蹲式馬桶中，他急忙撿起來查看，沒想到整片口罩不但全都濕了，上面還沾到一點排泄物，讓PO主感到相當崩潰，無奈之下只好求助網友：「出來如果沒戴（口罩），會罰款嗎？還是有善心人士可以來支援一下」。

許多網友看到文章後都忍不住笑了出來，紛紛留言：「拿起來沖一下水就可以了啦！」、「要戴還是想被罰自己選吧」、「這比上廁所沒有衛生紙還慘」、「一定要帶備用的啦，拜託拜託」、「對不起，有點慘，不過我看到笑出來」。

另外也有熱心網友提出建議，「去跟服務台問，記名登記可提供口罩」、「捷運廁所都有捲筒衛生紙，取一長條遮住口鼻，快步走到詢問處要口罩吧」、「廁所現在都有緊急按鈕，按下去就有人來幫忙了」。

最後PO主也親自回應，表示自己已經和隔壁廁所的好心人借到口罩，同時也提醒大家外出一定要記得帶備用口罩，「出門記得多帶一片，不然就要戴著沾屎的口罩出來啦」。

(中時新聞網)