衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

一向自詡為「防疫模範生」的台灣，近期卻從華航機師染疫起疫情持續擴大，中小企業好不容易從去年的疫情中恢復，如今又再度面臨因為疫情導致經營危機。根據一份最新民調顯示，大多數網友對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，以及衛福部長陳時中的防疫表現感到非常不滿意。

《蘋果新聞網》今(2)日發起網路投票，詢問網友對蔡英文、蘇貞昌和陳時中防疫表現的看法，一共有4萬多名網友參與投票，結果顯示，有60.6%網友對蔡英文的防疫表現感到非常不滿意，不太滿意3.6%，還算滿意6.7%，而非常滿意的則有28.6%，另外有0.2%網友沒表示明確意見。

行政院長蘇貞昌的部分，對蘇貞昌防疫表現感到非常滿意的網友有25%，還算滿意9.3%，不太滿意4.3%，而對蘇揆防疫表現感到非常不滿意的網友則高達60.8%，另蔡友0.5%網友沒表示意見；至於陳時中的部分，對他的防疫表現感到非常滿意的網友有32.4%，還算滿意的有5.1%，不太滿意的有8.6%，而對陳時中的防疫表現感到非常不滿意的網友有53.3%，另外有0.3%網友未表示意見。

此外，《ETtoday新聞雲》今天也公布一份民調，結果顯示，新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；台北市長柯文哲排名第二；副總統賴清德排名第三；鴻海創辦人郭台銘排名第四；立法委員蔣萬安排名第五。第六到第十名的排名依次為前國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、衛生福利部長陳時中。

(中時新聞網)