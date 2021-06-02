財政部2日澄清所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票，針對網友在PTT貼出八大公股的買超資訊，分析師表示，會在公股券商下單的有3種人，一是券商的自營部，其次，外資也會在八大券商開戶下單，第三是公股券商也有一般經紀業務，一般投資人也可以在公股券商下單買賣。

高端疫苗2日苦吞第3根跌停板，對於有網友在PTT貼出八大公股的高端買超資訊，以及傳出八大公股買進高端股票的傳聞，財政部鄭重澄清表示，財政部所屬八大公股金融事業均未動用自有資金買進高端疫苗股票，至於公股券商辦理經紀業務都是接受客戶委託下單及買賣，沒有動用八大公股金融事業自有資金購買高端疫苗股票。

對於為什麼會因為網友調出八大公股的高端交易資訊而傳出這種消息，倫元投顧分析師錢冠州在中天《錢線煉金術》節目表示，會在公股券商下單的有3種人，第一是券商的自營部，可能會有一些政府基金會透過公股券商下單；其次，外資也會在八大券商開戶下單進行買賣；第三，公股券商也有一般經紀業務，一般投資人也可以在公股券商下單買賣。

錢冠州說，這3種情形都有機會在公股券商進行下單的動作，很難辨認是誰下的單，不過，他認為，買的張數為幾百張，並不是非常多，因此也有可能是搶短的操作，畢竟在連續2根跌停板下來，已經來到前一波盤整區的位置，是有可能想搶反彈。

錢冠州也表示，目前外界對高端仍有疑慮，撇開有沒有炒股的問題，包括疫苗護照認證的問題，以及未來是不是有機會銷往國外，這些都還不清楚，建議投資人先不要涉獵，即使跌停打開，勝算也不是很高，暫時先觀望比較好。

(中時新聞網)