日前柯震東在IG開直播和藝人與粉絲們互動，並在直播上表示：「喜歡的前女友是李小姐，曾經有想結婚的是蕭小姐」立刻引起許多網友們的關注與討論，今（3日）李毓芬在個人IG分享一系列在海邊的中空透視照片，貼文po出3個小時內超過1萬名網友按讚。

李毓芬今日在個人IG發文一系列的美照，她表示：「站在這沒有成功睜開眼過」記錄上可以看到柯震東都會點讚李毓芬的貼文，照片中看到李毓芬穿著紙色洋裝，透視的布料可以看到長美腿若隱若現。柯震東日前在直播上玩真心話大冒險表示：「我交往的每一個，承認的每一個都是很愛的。」李毓芬聽到此訊息，並沒有任何回應。

李毓芬曾透過經紀人表示，不會再提過去的感情，最近幾個月在大陸發展，目前正忙著準備新單曲，經常在個人IG曬出許多網美照片與粉絲互動、分享日常生活點滴，家裡還有養一隻白色愛犬，有愛犬的陪伴，每天都有好心情。面對疫情嚴峻，她表示希望疫情早日結束。

許多網友看到李毓芬的網美照片，在底下留言表示「每天都等著阿昏發文 什麼時候有新作品見面」、「眯眯眼」、「像陽光一樣溫暖」、「這樣也很美呀」、「露齒笑好好看」、「阿芬可以帶我去嗎？超美的站姿」、「這樣更美」、「美死了你」、「您這個可以說是炫耀文」、「愛死這個笑容」、「好美 永遠最喜歡的女神」。

(中時新聞網)