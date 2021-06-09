中天YT頻道全新型態優質節目《你的豪朋友》由主播簡至豪所主持，除了YouTube聊天室可以與主播互動外，節目另外開設專屬LINE群組，讓粉絲可以在群組互動，甚至能在節目上與簡至豪電話、視訊聊天，不管是想找人抒發心情，還是疫情宅在家不知道做什麼，都可以收看《你的豪朋友》並分享心聲，簡至豪也會在節目中突擊連線其他主播，曝光各主播私下的一面。

簡至豪與鯊鯊主播李珮瑄私下有著好交情，近期簡至豪在節目中與李珮瑄視訊連線，讓素顏的她措手不及：「天啊！我好赤裸！」不過她素顏的模樣，也讓網友紛紛留言「素顏也漂亮！」、「根本看不出差別！」，而李珮瑄對於好友的新節目讚賞道：「不得不說你們做這個節目讓我覺得很新穎耶！」零距離與網友互動外，更一起談論「疫情宅家生活」、「新垣結衣結婚」、「寵物當家」等多元性的主題。

簡至豪在《你的豪朋友》分享自己小時候家裡有養過德國狼犬、大麥町，但其實自己是個貓奴，學生時期更與室友聽見車底有孱弱的貓聲，愛貓心爆棚的他，想辦法把貓從車底救出，並帶牠去寵物醫院，更將小幼貓領養回家，簡至豪自曝：「我其實有潔癖，但能容忍幼貓在我床上跑來跑去！」他也呼籲：「希望大家盡可能不要去寵物店買寵物，以領養代替購買，因為不知道他們是不是用不人道的方式繁殖。像我同學買了一隻狗，把我氣得半死更罵了他！」

擁有陽光外型的簡至豪，畢業於台灣藝術大學戲劇系，因在大學時期對新聞行業很嚮往，畢業後立即跨領域投入媒體業，而他輕鬆詼諧的播報風格，深受粉絲的喜愛，更有綜藝、旅遊、新聞等相關節目的主持經驗，簡至豪也談到：「晚上9點，多數的頻道都在播放政論節目或戲劇，難道我們只有這些選擇嗎？」因此他決定開設新型態的節目《你的豪朋友》在每週二至週五晚間9點，週六下午4點，讓觀眾有不一樣的選擇。

(中時新聞網)