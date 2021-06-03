大陸遼寧省5月14日發現本土病例，經疫情管控後，自5月20號至今，已經連續15天無新增本土確診病例，此前於5月31日全域降為低風險。回顧遼寧本輪疫情，區域聯動、快速反應起了控制疫情的關鍵作用。

從安徽省5月13日向遼寧省通報，安徽發現的新增本土確診病例有遼寧省營口市旅居史，到營口市報告發現新增本土確診病例，沒有超過24小時。同時，遼寧省最大城市瀋陽市也對五一假期到過營口的人進行核酸篩查，新增本土確診病例，均為到過營口或與到過營口人員有密切接觸。

針對營口市的重點區域，群眾除了按照政府要求全員核酸檢測和疫苗接種外，其他生活秩序正常。在疫情較為嚴重的鮁魚圈區，劃定了鮁魚圈區為重點管控圈，熊嶽鎮為核心管控圈，嚴謹管控。

在瀋陽市，疾控部門根據確診病例居住和活動局域，有針對性地對和平區全域、沈河區北站街道等區域的居民進行免費核酸檢測，基本上，民眾均維持正常生活。

本輪疫情中，遼寧省共發現確診病例14例，目前除遼寧省集中救治中心大連中心有4名確診患者仍在院治療外，其他確診患者均已治愈出院。遼寧省衛生健康委中醫醫療處處長張立軍介紹，營口市發現新增本土確診病例後，省衛生健康委第一時間派駐省級中醫藥專家展開中醫藥救治，對確診患者和無症狀感染者進行分類施策、個性化中醫藥治療。

此外，在營口疫情發生4小時內，出現來自各地的志工支援，迅速調配採樣人員1251人，為支援鮁魚圈區全員核酸檢測採樣工作，遼寧省衛生健康委派出全省核酸檢測支援人員162人。

一名38歲的營口市西市區新湖社區黨支部書記景愛杰說，疫情期間，她幾乎每天都要走2萬多步，一方面要篩查重點人群，另一方面要協助做好集中隔離居民的照護工作，社區幹部都忙得不可開交。

營口市把所有封控小區劃分為61個網格，分配小區管控，並組織3000餘名志工、4900餘人次機關幹部深入一線。

遼寧省自2020年12月開始新冠疫苗接種工作。目前全省單日最大接種量已達92萬劑次。遼寧省衛生健康委疾控處處長李丹說，遼寧省衛生健康委正組織各地按照轄區內接種單位接種能力，精準調配疫苗，做到合理分配。

遼寧省衛生健康委醫政醫管處處長梁宏軍介紹，為最大限度滿足群眾需求，各市增加了大型集中接種場所數量，做好醫療保障。

(中時 )