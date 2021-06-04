亦帆近來因疫情待在家裡經常下廚。（秩立娛樂工作室提供）

亦帆近來因疫情待在家裡，趁此機會多下廚，好廚藝讓爸爸北原山貓開心表示每日都有大廚料理可享用。她前一陣子因喉嚨不適就醫，經診斷病因是聲帶水腫導致閉合出問題，加上目前所有工作與錄影都已延期，她乾脆直接在家完全禁聲半個月，讓喉嚨好好的休息調養。

由於最近台灣疫情爆發，民眾人心惶惶，亦帆聲帶水腫原本應該持續複診，但她有感在這關鍵時刻應減少出入醫院，同時把醫療資源留給更需要的人，決定先乖乖躲在家中多休息，「等恢復正常後在線上直播唱歌給歌迷們聽聽，認證一下聲音回來與否」。

其實亦帆待在家裡也沒閒著，幾乎餐餐大展廚藝，天天與弟弟吳亦偉菜色大對決，爸爸北原山貓向經紀人透露，這次疫情讓他跟北原山媽兩人，覺得突然獲得了一位很專業的專屬大廚女兒，為他們兩老量身烹調美味三餐，還有餐後水果與下午茶飲伺候，也算是因禍得福。

亦帆2003年曾以原住民名字「吉娃斯.杜嵐」發行首張專輯《勇闖天涯》，並入圍金曲獎最佳新人獎，原準備大展歌藝勇闖歌壇，沒想到突如其來的SARS襲來，讓她只能被迫暫停所有宣傳活動，卻也因此讓歌手生涯停擺多年，雖然一直有在駐唱，直到2010年因參加《金曲超級星》獲得冠軍後才又重返歌手之路。回想當時，亦帆表示當年的勇氣差點被抹滅光，但有了過往經驗，現在大家更要同心抗疫、同島一命。

(中時 )