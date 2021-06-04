畢書盡（Bii）原定7月24、25日在小巨蛋舉辦「2021 Bii畢書盡 RE-小巨蛋演唱會」，由於COVID-19本土疫情持續，顧及工作人員及進場觀眾健康，主辦單位KKLIVE與Bii所屬的老鷹音樂商討後決議取消。Bii連兩年受疫情牽連，未能二度攻蛋難掩失望，他遺憾表示：「很抱歉取消了讓大家期待這麼久的演唱會，但為了大家的身體健康，這個決定很難過可是也是必要的。謝謝大家繼續相信我，也請一定要期待未來我們能好好相聚的時刻。」希望疫情早日獲得控制，讓所有人都能回歸正常生活。

Bii去年就因疫情而取消十周年的演唱會計畫，他原本一心期待今年能夠再度攻蛋，沒想到又遇上本土疫情的直線升溫，即便已經開始售票，但經過再三討論與顧全大眾健康，今宣布取消兩場小巨蛋的演唱會，並曝光演唱會第二波主視覺。其實Bii為了籌備這次演唱會，服裝特別與國際知名華裔設計師Daniel Wong合作，然而遇上疫情，遲遲未能公開的設計反而變成了公告取消演唱會的海報。

為了殷切期盼的粉絲們，Bii表示接下來會利用在家的時間，儘量透過社群平台與大家互動。他坦言自己以前就不是很活躍在社群上，多半都是分享工作照或是工作花絮，個性上比較喜歡面對面接觸，感覺比較真實，因此很不會分享自己私下的生活與想法，但現在是非常時期，即便不習慣，也慢慢理解到透過社群互動會有些很有趣的事情，接下來將多分享一些在家簡單就可以動手做的料理與簡單運動。

(中時 )