新竹市4日新增2名COVID-19確診個案，為案10146、案10359。案10146為60多歲女性，是5月22日公布案3340匡列對象之一，因居家隔離中，該案無公共場所足跡。案10359則是50多歲女性，因家人預計住院，她為陪病者故依院方規定進行篩檢，PCR一採陽（CT值38）、二採陰，安排5日第3次採檢，若為陰性將申請案號撤銷，目前隔離中。

案10146曾在5月15日與案3440一同家族聚餐，其丈夫案7522在5月29日確診。案10146居家隔離時出現輕症，經PCR採檢確診，該案因確診前已在居家隔離，無公共場所足跡。

案3440因與家人同住透天厝、又曾與家族聚餐，延伸出群聚案，全案匡列接觸者達44名，目前累積確診者為7人，包含：3863（案3440母）、3864（父）、7522（親友）、7927（同事）、8273（親友）、8274（親友）、10146（4日確診親友）。

案10359則為家庭主婦，生活單純，因家人預計住院，她為陪病者，依院方規定一起進行採檢，PCR一採陽、二採陰。經通報後，中央流行疫情指揮中心認為檢驗有疑慮，已安排第3方進行第3次PCR採檢。該案目前隔離中，並匡列1人。

案10359足跡如下：5月31日9時50分至10時曾到牛埔南路的新竹第三信用合作社、牛埔東路的全聯福利中心，6月1日6時55分至7時5分曾到城北街楊家肉粽，6月2日5時25分至5時45分曾到城北街楊家肉粽；9時50分至10時曾到牛埔東路的全聯福利中心。相關地點都將進行消毒。

(中時 )