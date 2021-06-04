自《大學生了沒》出道的海產（劉威廷），靠著無厘頭的搞笑風格與歌唱才華，成為各大綜藝節目熱邀來賓。然而他近日就在中天《小明星大跟班》大吐綠帽苦水，自爆曾送某任女友去好兄弟開的健身房上課，想不到卻在某天直擊女友與好兄弟在健身房「女上男下做運動」的震撼一幕，讓他徹底心碎。

海產在《小明星大跟班》透露曾交過一任高雄女友，因為不能經常陪伴女友加上女友又說自己身材變胖，於是他以一個月月費加上教練費約5、6千元的費用，送女友去好兄弟開的健身房上課。

【完整版】千年綠帽軍團！為什麼我總是被劈腿！2021.05.11小明星大跟班

海產說一開始女友還愛去不去，逐漸變成一個禮拜去3、5次，而且還都約晚上10點半健身，讓他感到奇怪，卻也沒去多想。直到某一天海產想說要給女友一個驚喜，於是刻意帶著女友最愛吃的香蕉聖代去健身房，想要給對方一個驚喜。

未料海產到了健身房，遠遠看到女友的身影，以為她是在練深蹲，但他在走近一點看，赫然發現「我女朋友是面對他（好兄弟）深蹲，蹲下去就沒起來了」，這才知道原來女友早跟好兄弟有曖昧關係，令他瞬間綠雲罩頂，徹底心碎

(中時新聞網)