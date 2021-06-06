目前指揮中心只開放接種第一劑有嚴重過敏者可以在第二劑施打他牌疫苗，然而現階段陸續有不同疫苗來台並準備施打，媒體問到，指揮中心是否會放寬不同年齡與對象的混打建議，或是否招募疫苗混打測試人員？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，相關科學實驗正在進行，假如都可以混打，施打效率會高，但還是要由科學來說話。

陳時中表示，混打疫苗的相關科學實驗正在進行，會等科學結果出來後交由專家提供最好的建議，目前沒有說所有人都可以混打，但假如都可以混打，施打效率也會提高，但還是要由科學來說話。

另有醫師建議，可以優先讓長者打一劑就夠的嬌生疫苗，醫護打兩劑AZ或莫德納疫苗來獲得一定保護力，以及是否限制AZ施打年齡？美國捐贈的75萬劑數量其實沒有很多，怎麼看這批75萬劑對台灣的防疫意義？

陳時中表示，75萬劑也許不多，但真的是雪中送炭，疫苗當中當然是預防接種組對各類疫苗適應症有其限制或警語，這些都會在預防接種組做相關討論，當然在裡面有些具體建議，預防接種組也會做相關討論。

(中時 )