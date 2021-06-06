知名AV達人「一劍浣春秋」經常在社群網站分享AV界最新消息，他日前更收到一個令人感傷爆料，稱有位曾名滿天下的「性感教科書」女優，引退後日子其實過得並不好，不僅和老公離婚了，過去拍AV賺來的錢也用光，一個人獨力養著2個小孩，每天為了一家三口溫飽而操煩。

昔日的AV天后一一引退，蒼井空2018年宣布嫁給DJ老公NON，兩人婚後生活幸福，她更時常在社群網站分享與2個小孩的點點滴滴。另一位天后明日花綺羅則是在引退後充分展現她的商業頭腦，不僅副業經營有成，還成功轉型為YouTuber，IG帳號吸引超過241萬粉絲追隨。

但並不是每一個AV女優在引退後，都能像蒼井空、明日花綺羅般，找到自己的幸福人生。一劍浣春秋在《聯合報》專欄爆料最近收到某位在2004年至2010年相當紅躍的人氣女優消息，原來這位被封為性感教科書的女優，引退生活過得並不好，因為與老公離婚，成為獨力撫養2個孩子的單親媽媽，再加上過去賺的錢也用光了，讓她每天都在思考除了直播或攝影會，還有什麼賺錢捷徑，好讓一家人不至於餓肚子。

一劍浣春秋還透露了這位女優相關身分線索，稱對方曾因背著嬰兒的照片曝光，引發熱議，後來更一度以「想打發時間」為由，舉辦攝影會。不少老司機也紛紛留言猜測這位女優真實身分，「2002~2010，莫非是松XX！？」、「松島楓差不多每天都開直播而且好多人看」、「該不會是松島楓吧」。

(中時新聞網)