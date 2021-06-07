黑嘉嘉以Gucci連身裙，搭配CARIDI FAIRYLAND 女皇綠玉隨系列耳環，演繹出奢華感。（PRESTIGE TAIWAN提供）

中澳混血的圍棋女神黑嘉嘉登上，《PRESTIGE 》TAIWAN封面，身為職業棋士的穩健氣質，讓不少人幫她貼上「優雅」標籤，但她卻笑說「我呀！應該是一個還蠻複雜的人吧！」，兩個靈魂是她形容自己個性的註解，她自稱下棋時的自己擁有老靈魂，屬於她理性、被公眾看到的一面，但私底下的自己就灑脫許多，「我喜歡挑戰些自己沒做過的事情」，喜歡戶外活動的她早已嘗試高空彈跳、跳傘，原計劃於前年年底挑戰紐西蘭皇后鎮，世界最大的「峽谷盪鞦韆」，然而卻因疫情爆發而取消，「所以這個挑戰，我會放在疫情結束後的必做清單第一項吧！」

黑嘉嘉表示圍棋是她這輩子最好的朋友，在圍棋上獲益良多的她想將自己的收穫與大家分享，最近的計畫是開發圍棋線上教學app，這是她想做很久的計畫，趁現在短暫「調節」有機會逐步落實;而「學習」與「嘗試新事物」這兩件事，似乎是黑嘉嘉一直以來的人生課題，最近嘗試將觸角衍伸至不同領域的她表示，自己在演藝事業的發展「不在計劃內」，但她仍樂於嘗試，願意不斷挑戰與嘗試的她，不管是面對棋局，還是人生，「這些，通通都值得期待！」

(中時 )