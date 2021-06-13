嘉義縣今13日提前為1至5類人員，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者、洗腎患者接種疫苗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今13日提前為1至5類人員，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者、洗腎患者接種疫苗。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今13日提前為1至5類人員，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者、洗腎患者接種疫苗，至於85歲以上長輩按規畫15日開始接種，屆時擴大接種站的醫師及護理將比照日本採用「宇美町」式施打法，體恤長者行動不便。

嘉縣獲中央配發1萬9000劑AZ疫苗，接種對象包含1至6類，為降低接種壅塞，今提前由衛生所開設門診，針對1至5類人員提供接種服務，其中洗腎患者及養護機構住民，會由原洗腎醫院診所或合約醫院提供接種，第1至4類則由各鄉鎮衛生所開設門診提供服務。

另外，受疫苗數量限制，這波以85歲以上長者優先施打，目前16鄉鎮社區擴大接種站已完成規畫，首波15日啟動，會在民雄國中、新港國中、水上國小、大林國小同步開打，16至17日分別在永慶高中、鹿草國小、中埔國小、朴子國中、布袋國小、東石國小開站，其餘鄉鎮衛生所也同步提供服務，由衛生所通知長輩接種。

體恤長者行動不方便，衛生局說，醫師及護理將比照日本「宇美町」式施打法，事先設置好保持社交距離的座椅，安排長者排排坐好，由醫護坐著旋轉滑輪椅迅速替民眾施打，加快接種速度及安全性，並以分齡、分流、分批辦理，減少群聚風險。

嘉義縣長翁章梁今前往慢性病防治所視察疫苗接種情形，「只要有登記，就一定打的到！」，翁章梁說，針對有意願施打，卻受交通限制或行動上不便的長者，將進一步與衛生所、村里長討論該如何協助，可由衛生所親自到府施打或由復康巴士、公車處相關交通工具載送施打，100歲以上有意願接種疫苗的人瑞，縣府將派員到府接種。