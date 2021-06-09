因美國公債殖利率下滑，使金價上漲，但因投資人等待官方公布消費者物價指數(CPI)，以及歐洲央行本周會議內容，故買盤趨於保守而限制漲幅；截至台北時間6月9日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲0.5美元，報每盎司1894.9美元。

7月白銀下跌0.0006美元，報每盎司27.725美元。

7月白金上漲0.6美元，報每盎司1163.1美元。

9月鈀金上漲16美元，報每盎司2823美元。(商品行情網)

(時報資訊)