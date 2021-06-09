《商情》黃金亞洲電子盤盤整 11:092021/06/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率下滑，使金價上漲，但因投資人等待官方公布消費者物價指數(CPI)，以及歐洲央行本周會議內容，故買盤趨於保守而限制漲幅；截至台北時間6月9日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲0.5美元，報每盎司1894.9美元。 7月白銀下跌0.0006美元，報每盎司27.725美元。 7月白金上漲0.6美元，報每盎司1163.1美元。 9月鈀金上漲16美元，報每盎司2823美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #盤整 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金連2漲 09:442021/06/08 財經 《商情》買盤進場 紐約期棉反彈收漲 08:532021/06/09 財經 資金回流 亞洲科技股後市看俏 20:002021/06/08 財經 《晨間解盤》電子股短打 類股輪動引買氣(倫元投顧提供) 08:532021/06/09 財經 台灣人看大陸》在西安交大看見中國的躍升 09:292021/06/09 兩岸徵文 陸港觀盤－陸醫美市場火熱 長線看俏 04:102021/06/09 全球財經 電子股成交比重回到五成 台股早盤站上萬七關卡 09:192021/06/08 財經 陸逆勢連兩月拋售黃金ETF 04:102021/06/09 全球財經 瑞德西韋申請繁瑣 錯失治療黃金期 04:102021/06/09 焦點要聞 高雄養身會館偷營業 未戴罩男女瘋狂連結中遭逮 09:472021/06/09 社會 《電子零件》亞泰金屬5月營收創新高 訂單排到明年H2 09:442021/06/09 財經 財經熱門新聞 智邦13員工染疫 又爆6人陽性 公司回應了 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 女股神再報明牌？比特幣耗能有解 這產業成大贏家 - 財經 超豐曝群聚感染內幕 移工誇張手法逃過第一線檢測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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