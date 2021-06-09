基隆成功市場豬肉攤商日前確診，市場緊急封閉，市府昨天針對所有攤商186人進行PCR檢測，有6人呈現陽性，陽性率達3.2％，市長林右昌表示，其中有1確診攤商也在仁愛市場營業，因此，下令仁愛市場今天晚上6點關閉至6月24日零時，成功市場則延長休市至6月23日零時。

林右昌指出，6個確診案例中，有2豬肉攤商、2雞肉攤商、1水產攤商，另外1案則是與攤商有接觸的小吃業者，被列為新北個案，其中有1豬肉攤商也在仁愛市場營業，為預防擴大傳播，團隊決議仁愛市場今晚6點起休市到6月24日零時，並要求所有攤商下午自主用消毒藥水清潔攤位，休市後，環保局將進入全面清消，另外，衛生單位也會安排所有仁愛市場攤商進行PCR採檢。

林右昌說，成功市場新確診案例中，有5例皆為生鮮肉品攤商，生鮮攤販比例相當高，他認為，這是一個警示，決定採取更積極作為，包括市場延休至6月23日零時、只要有攤商染疫立即休市並進行清潔，待防疫到位後再復市。

林右昌進一步說明，這次新冠肺炎疫情是從生鮮市場開始，許多專家學者寫的文章也提到，傳統市場是病毒最容易滋生的場所，只要場域通風加上人流，就會具有傳播風險，他提及，台灣許多民眾在採買生鮮食品時，都會用手觸摸確定新鮮度，但無形之中可能會形成新的傳播方式。

林右昌強調，昨天已下令所有傳統式市場一律比照崁仔頂漁市採取「雙罩一套」，需戴上口罩、面罩及拋棄式矽膠手套，但也呼籲民眾在採購時，盡量不要用手觸摸食品。

(中時 )