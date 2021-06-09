名嘴「宅神」朱學恒先後送了花籃給衛福部疾病管制署、鴻海集團創辦人郭台銘、雙北市長、國際佛光會及護師工會，引發熱議。台北市議員葉元之也收到了朱學恒的花籃，卻自己重新改圖後再PO到臉書，朱學恒則直接貼出原圖，並笑說「葉元之什麼時候變那麼瘦了」。

葉元之昨（8）日在臉書表示，服務處收到朱學恒送來的花，「他最近送花支持郭台銘、柯文哲、侯友宜、佛光會，居然也沒忘了我這個防疫小尖兵 ，感謝支持啊」，他也說，因為花卡上的文字寫的不夠感人，所以自己把文字P圖上去，寫著「防疫小尖兵 打死不退」「新北之光」，並與自己的人形立牌合照。

不過，朱學恒今則在臉書貼出原本花籃，花卡上寫著「最強肉盾 打死不退」等字樣。他解釋會送花籃是因為，「上次我送花的時候有新北的某人在留言底下亂」，於是就送了兩束比較小的花籃給他，但不知道怎麼搞得他自己修圖了。

朱學恒貼出送給葉元之的花籃原圖。（圖／摘自朱學恒臉書）

此外，朱學恒也提到，最近在第一線的警消、醫護格外辛苦，自己也很想幫忙，上次已經捐了一個「林飛帆（的月薪、意指9萬元）」回饋社會，應該可以再捐幾個「林飛帆（的月薪）」幫助第一線的成員。

(中時新聞網)