運用「抗病毒防護膜」科技於刷卡機（新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

運用「抗病毒防護膜」科技於電扶梯（新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

運用「抗病毒防護膜」科技於電梯按鍵（新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

淡海輕軌與新北國際醫療生技廠合作，首創「抗病毒示範場域」。醫療生技廠贊助輕軌車站、車廂內防疫措施，並提供工作人員不刺激的消毒液、防護衣等，使輕軌提升為「抗病毒防疫列車」，列車每個整點由紅樹林站發車通往綠山線，讓乘客安心搭乘。

新北捷運公司表示，公司與新北在地2間醫療科技廠商合作，「耐比傑」為新北在地企業，該公司贊助將上市的「抗病毒防護膜」運用於淡海輕軌V01紅樹林站電梯面板、售票機、中央扶手等消費者易接觸的範圍，而「抗病毒防護膜」具證明可抗H1N1、腸病毒及SARS冠狀病毒達99.9％。

另一合作夥伴為「美德醫療」，該公司提供「抗病毒噴霧」應用電扶梯扶手及車廂座椅。消毒液成分無毒不刺激且可食用，並已取得美國認證及38張全球測試認證報告。此外，該公司另捐贈2個月份抗病毒口罩、專業級防護衣供第一線執勤人員使用，提升防護安全。

新北捷運公司呼籲，乘客使用簡便的簡訊實聯制外，全線各站也提供多元行動支付，乘客搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。

(中時 )