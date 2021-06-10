樂一通動畫角色在《怪物奇兵 全新世代》對抗「惡棍隊」。（華納兄弟提供）

《怪物奇兵 全新世代》近日釋出全新預告，片中「詹皇」雷霸龍詹姆斯和他的兒子被人工智慧困在一個數位空間，必須靠打贏一場球賽才能安全返家。詹皇於是與兔巴哥展開一場瘋狂的冒險，並與調皮的樂一通角色組成「樂一通隊」（Tune Squad），使出渾身解數、各種奇招，設法打敗集結職籃球星、由人工智慧設計出的「惡棍隊」（Goon Squad）。

詹皇近日在NBA季後賽後受訪時也幽默表示：「今年暑假我將效力於『樂一通隊』，而不是去參加奧運，我會專心與隊員們擊敗『惡棍隊』！」他在片中與兔巴哥找來許多備受觀眾喜愛的角色，包含太菲鴨、燥山姆、蘿拉兔、BB鳥、大嘴怪、飛飛鼠、崔弟、歪心狼、老婆婆等，打破慣例組成「樂一通隊」。不僅可以看到他們耍寶搞笑的演出，蘿拉兔（辛蒂亞 獻聲）也在其中展現運動及領導才能。詹皇也表示蘿拉兔是讓隊員成功合作的關鍵，是最好的搭檔。

由唐奇鐸率領的「惡棍隊」是由人工智慧設計出的超級強隊，集結NBA及WNBA球星，包含妮姆卡蒂歐古米克（Nneka Ogwumike）飾演的「阿拉克妮卡」、安東尼戴維斯（Anthony Davis）飾演的「濃眉哥」、克萊湯普森（Klay Thompson）飾演的「水火哥」、黛安娜陶樂西（Diana Taurasi）飾演的「白曼巴」、達米安里拉德（Damian Lillard）飾演的「時間大神」，每位球員都有著超強的特殊技能。這場硬戰將會是詹皇人生中最大的挑戰，他認為沒有任何一隊比得上「惡棍隊」，「惡棍隊」可以說是NBA史上最強的一支隊伍。《怪物奇兵 全新世代》預計7月上映。

(中時 )