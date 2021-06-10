憑《寄生上流》再創顛峰的男星宋康昊，將擔任本屆坎城影展主競賽評審，也是韓國男星第一人，據悉坎城影展下周將正式公布。宋康昊經紀公司10日向多家韓媒透露此事，消息一出讓許多影迷又驚又喜。他正參與日本名導是枝裕和的首部韓國電影《Broker》，與姜東元、IU合作演出。拍攝完成後將前往法國準備評審工作。他與全度妍、李秉憲等人的航空災難片《緊急迫降》也將在坎城首映。

宋康昊曾演過無數賣座電影，除了與奉俊昊合作的《寄生上流》、《殺人回憶》及《駭人怪物》，另有《我只是個計程車司機》、《正義辯護人》以及《密陽》等片。他也多次進軍坎城影展，《密陽》2007年入選主競賽單元影片；2009年主演朴贊郁編導的《蝙蝠：血色情慾》則在拿下評審團大獎。2019年的《寄生上流》則榮獲金棕櫚獎。

而這回擔任評審，宋康昊是韓國第5人。導演申相玉過去曾在1994年作為「韓國第一影人」獲邀當評審，其後則是2009年的李滄東、2017年朴贊郁，3人皆為導演；首位韓國女演員則是2014年的坎城影后全度妍，宋康昊是第2位南韓明星評委，同時也是首位男演員。

(中時 )