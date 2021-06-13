韓國人氣狗血劇《Penthouse上流戰爭》第三季開播，原本被賜死的「羅根李」朴殷碩，在前晚播出的第2集中，又以哥哥「艾力克斯」的角色再次登場，並換上雷鬼頭、滿臉刺青的新造型，可這造型就被外國網友砲轟疑似嘲諷黑人，引發爭議，對此，朴殷碩也用全英文發文道歉了。

朴殷碩在《上流戰爭3》以髒辮雷鬼頭搭配滿口金牙的新造型回歸，可外國網友一看到最新一集的劇情，就不滿地在網上留言，直指他刻意模仿美國黑人口音，造型也複製黑人文化元素，認為從角色的髮型、口音以及演繹方式，就是他們看待黑人的樣子，痛批有歧視黑人的意味。

而朴殷碩在SBS官方IG的最新劇照，就湧入大批網友痛罵，並留言抵制《上流戰爭3》，要求電視台將節目下架，而電視台沒有對此做出回應。

朴殷碩12日晚間則在抖音帳號用全英文發文道歉，「艾力克斯角色的演繹方式，並非有意傷害、嘲笑、不尊重非裔人士，本來是想表達對該文化的喜愛，現在卻意識到這是錯誤的嘗試，我向感到被冒犯的人致歉。」