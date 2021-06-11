強信-KY(4560)5月營收雙升，公司指出，在缺工問題已有效改善，且第3季訂單能見度明朗下，公司對於營運表現逐季成長的目標不變，因市場仍存在上游原物料、零配件漲價的預期心理，客戶提前拉貨、備貨動作亦仍積極，仍會持續強化內部自動化生產程度，並協助成衣紡織廠開發各項縫紉工序的替代方案。

強信表示，農曆年後出現的缺工問題，自第2季起已有逐步且有效的改善，得以在高訂單能見度下，帶動合併營收逐月增長，缺工問題改善的關鍵，主要來自於內部自動化生產效率的提升，目前產線的生產效率已有明顯提升，還高於過去全盛時期，公司會持續強化內部自動化程度，用以解決現有大陸普遍存在的缺工與高人力成本問題，亦有助消化現有訂單。

在產業復甦力道明確且強勁下，強信目前的訂單動能包括，大型成衣紡織廠普遍處在高稼動率，對刀具、針位組等耗材的需求穩健，加上工業縫紉機廠因應成衣紡織廠擴產計畫，亦提高對刀具、針位組等零配件的採購；另一個明確且新增的動能則是成衣紡織廠對自動裝置產品的激增需求，產品種類包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，自第2季起的出貨表現已呈現逐月雙位數成長趨勢。

強信表示，從短期來看，成衣紡織廠目前處在高稼動率情況，在新擴充產線到位前，加裝自動裝置提高生產效能是最快且有效率的作法，而從長遠來看，成衣紡織廠始終高度存在對降低直接生產人力的需求，過去成衣紡織產線需要仰賴大量人力等多個生產流程，透過自動裝置產品將可降低人力、簡化生產工序，同時達到提高單位時間生產量的效益。

強信5月營收為1.52億元，月增28.6％，年增65.46％；前５月營收6.12億元，年增35.84％。

(時報資訊)