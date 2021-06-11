設備廠-揚博(2493)前5月合併營收11億8813萬元，年成長12.87%，由於公司設備產品搭上半導體及ABF載板高成長列車，今年營運看好，揚博總經理喬鴻培表示，今年營收成長幅度有機會優於去年。

揚博業務分為代理及自製設備兩大部分，其中代理以進口半導體相關藥水及設備為主，自製設備則以PCB溼製程設備為主，其中PCB設備部分，揚博於5到6年前開發擁有許多專利的ABF載板垂直顯影Amopc Wing Etching系統，主要應用於5G/AI的PCB載板製程，獲得各大PCB廠使用，公司另有傳統水平式設備，去年ABF載板設備佔公司營收比重約20%到30%。

至於代理方面，目前揚博代理包括：半導體前段如，覆晶晶圓凸塊封裝電鍍液、3D-IC及FOWLP高速電鍍藥水、晶圓凸塊UBM層高選擇性蝕刻液、高解析光阻液及Hard Mask等、先進封裝的導線架metal finish用藥水(目前為主力產品)及QFN導線架&石英震盪器電著光阻等，以及5G/AI的AiP(Antenna in Package)測試應用設備及5G通訊晶片測試MLO探針卡等三大部分；針對異質晶片整合製程，揚博也代理日本設備公司產品-Laser Heater TC Bonder，主要是用在2.5D的IC封裝製程。

今年上半年全球經濟持續受到新冠肺炎疫情影響，所幸各國加速施打疫苗，歐美地區已陸續解封，並加速啟動基礎建設，加上5G相關應用推升載板、HDI、軟板及半導體需求暢旺，揚博因半導體及ABF載板設備出貨平穩，前5月合併營收11億8813萬元，年成長12.87%，揚博預期，第2季及第3季可望持穩，全年營收成長幅度將優於去年。

(時報資訊)