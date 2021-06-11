銅箔基板高階材料及散熱材料需求強勁，銅箔基板廠—台光電(2383)及騰輝-KY(6672)5月合併營收同步創下單月歷史新高，兩家公司均預估，第2季業績可望挑戰單季新高，近期股價也連番大漲，今天盤中股價聯袂創下掛牌新高。

5G基礎建設、5G手機換機潮、電動車推升銅箔基板高頻高速及散熱材料需求，加上陸續調漲價格，台光電及騰輝-KY不僅5月合併營收同步創下單月新高，第2季亦有機會挑戰單季新高。

台光電5月合併營收攀升至32.2億元，月增9.11%，年成長58.78%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為141.75億元，年成長39.47%；為因應客戶需求，台光電持續進行擴產，除計畫中的黃石廠第二期30萬張產能將於明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於明年下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

台光電表示，黃石廠產能已達60萬張，且各廠全能生產及銷售，加上售價調整及產品組合更佳，營運可望逐季成長。

騰輝-KY近幾年專注在5G高頻高速、軟硬結合PP、軍工航太及車用散熱鋁基板等高毛利產品領域，隨著高毛利產品佔比增加，成為公司營收及毛利率攀高助力，騰輝-KY自結5月合併營收6.95億元，月增3.9%，年成長92.9%，再創單月歷史新高，累計前5月合併營收為29.7億元，年成長38.7%。

騰輝-KY總經理鍾健人表示，高毛利產品在第1季佔比拉升至30.7%，推升第1季合併毛利率達33%，創下單季歷史新高，由於第2季起陸續調漲產品價格，預估第2季可以維持創高趨勢，毛利率可望與第1季持平，獲利也會好一點。

在車用產品部分，騰輝佈局汽車市場及電動車市場散熱產品應用多年，品牌知名度及市場率為同行之冠，不僅已成為全球汽車頭燈散熱材料第一大供應商，電動車散熱應用如：逆變器inverter、電池車充OBC等也取得領先地位，受惠於車市需求強勁，騰輝-KY預估，今年車用產品營收可望年增40%到50%。

(時報資訊)