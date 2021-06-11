【旅遊經 編輯部報導】日前6月8日甫是「世界海洋日」，而愛護地球、永續海洋還是要持續不間斷，6月15日至9月14日為新北市魩鱙漁業禁漁期，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守禁止並落實捕撈魩鱙之規定，而魩鱙，就是大家俗稱「吻仔魚」，為了讓吻仔魚資源得以永續利用，請漁魚遵守。

新北市政府漁業處呼籲漁民朋友們遵守每年6月15日至9月14日禁止捕撈魩鱙之規定(圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供 )

新北市魩鱙漁業主要產地為淡水區海域 (圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供 )

其實一直以來「魩鱙」漁業是我國重要家計型沿岸漁業之一，為國人重要消費魚種，臺灣魩鱙漁業所捕獲的種類主要是以刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）為主，新北市魩鱙漁業主要產地為淡水區海域，產量約佔全國產量5～10%左右。為維護魩鱙資源，管理魩鱙漁業，新北市政府除每年收購魩鱙漁船輔導轉營其它漁業外，亦公告實施魩鱙漁業禁漁期、漁區與漁具限制、禁止等相關事項，其中更規範新北市經營魩鱙漁業不得於每年6月15日至9月14日期間作業，並遵照中央訂定之漁獲配額量進行捕撈，以維護魩鱙漁業資源量。

漁業處表示，魩鱙俗稱「吻仔魚」，是台灣沿近海經濟漁獲之一，資源永續維護是產業得以長久經營推廣的基礎，因而有需要訂定禁漁相關措施管制漁撈行為，違反規定者將依漁業法核處漁業人及漁業從業人各新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，籲請漁民朋友們遵守相關管制規定，讓漁業資源得以永續利用，創造永續海洋。

(中時新聞網)